UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Столкновение поездов в Египте: число пострадавших значительно возросло

Автор: Андрей Козловский

В Египте число пострадавших в результате столкновение двух пассажирских поездов на юге страны возросло до 165. Также известно о 32 погибших.

Об этом сообщает Arab News.

"32 человека погибли и 165 получили ранения в результате столкновения двух поездов на юге Египта в пятницу", - сообщило министерство здравоохранения Египта.

Как сообщается, авария произошла сегодня в городе Тахта провинции Сохаг из-за того, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку. Неизвестные задействовали в поезде стоп-кран. Как только он остановился, его сзади ударил другой поезд. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.

В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что среди жертв сегодняшнего столкновения поездов в Египте нет граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины столкновение
Читайте также
Названа причина столкновения пассажирских поездов в Египте
Прогноз погоды