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Столкновение кораблей в Балтийском море: полиция задержала двух членов экипажа

Автор: Валерия Полищук

У двух членов экипажа британского грузового судна было обнаружено превышение допустимого уровня алкоголя после столкновения с датской баржей в Балтийском море. Их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из двух датских членов экипажа с опрокинувшейся баржи был найден мертвым в корпусе судна. Другой член экипажа до сих пор числится пропавшим без вести, а спасательные работы были прекращены после того, как корабли и вертолеты безрезультатно обследовали акваторию.

Шведская прокуратура расследует несколько предполагаемых преступлений - халатность в морском судоходстве, причинение смерти по неосторожности и морское опьянение.

"Подозреваемые, которые находятся под стражей, оба дали положительный результат на алкоголь. Один человек подозревается в грубом морском опьянении на основании действий в связи с аварией", ", - сказал прокурор Томаш Ольвмир.

Британец, находящийся под стражей, подозревается по нескольким пунктам, включая причинение смерти по неосторожности, и был на вахте в момент столкновения, после которого меньшее датское судно опрокинулось.

Напомним, вчера в Балтийском море столкнулись два грузовых судна Дании и Британии.

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Балтийское море