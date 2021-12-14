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Зіткнення кораблів у Балтійському морі: поліція затримала двох членів екіпажу

Автор: Валерія Поліщук

У двох членів екіпажу британського вантажного судна було виявлено перевищення допустимого рівня алкоголю після зіткнення з данською баржею в Балтійському морі. Їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один з двох данських членів екіпажу з баржі, що перекинулася, був знайдений мертвим в корпусі судна. Інший член екіпажу досі числиться зниклим безвісти, а рятувальні роботи були припинені після того, як кораблі і вертольоти безрезультатно обстежили акваторію.

Шведська прокуратура розслідує кілька передбачуваних злочинів - недбалість в морському судноплавстві, заподіяння смерті з необережності і морське сп'яніння.

"Підозрювані, які перебувають під вартою, обидва дали позитивний результат на алкоголь. Одна людина підозрюється в грубому морському сп'янінні на підставі дій у зв'язку з аварією", ", - сказав прокурор Томаш Ольвмір.

Британець, який перебуває під вартою, підозрюється за кількома пунктами, включаючи заподіяння смерті з необережності, і був на вахті в момент зіткнення, після якого менше данський судно перекинулося.

Нагадаємо, вчора у Балтійському морі зіткнулися два вантажних судна Данії і Британії.

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Балтийское море