Зіткнення кораблів у Балтійському морі: поліція затримала двох членів екіпажу

Один з двох данських членів екіпажу з баржі, що перекинулася, був знайдений мертвим в корпусі судна. Інший член екіпажу досі числиться зниклим безвісти, а рятувальні роботи були припинені після того, як кораблі і вертольоти безрезультатно обстежили акваторію.

Шведська прокуратура розслідує кілька передбачуваних злочинів - недбалість в морському судноплавстві, заподіяння смерті з необережності і морське сп'яніння.

"Підозрювані, які перебувають під вартою, обидва дали позитивний результат на алкоголь. Одна людина підозрюється в грубому морському сп'янінні на підставі дій у зв'язку з аварією", ", - сказав прокурор Томаш Ольвмір.

Британець, який перебуває під вартою, підозрюється за кількома пунктами, включаючи заподіяння смерті з необережності, і був на вахті в момент зіткнення, після якого менше данський судно перекинулося.