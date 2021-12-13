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В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

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Понедельник 13 декабря 2021 10:59
В Балтийском море столкнулись два грузовых судна Фото: в Балтийском море столкнулись два грузовых судна (www.svt.se)
Автор: Ольга Белей

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна Дании и Великобритании, одно из них перевернулось. Спасатели ищут, как минимум, двух членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественную телевещательную компанию Швеции SVT.

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом и Борнхольмом. По данным Морской администрации Швеции, один из кораблей перевернулся. В данный момент ведутся поиски как минимум двух человек", - говорится в сообщении.

Как стало известно, одно из судов зарегистрировано в Дании, второе - в Великобритании. Авария произошла в районе шведского города Истад и датского острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря.

Точное число человек на борту устанавливается, пока не известно лишь о двух членах экипажа. Оба числятся пропавшими без вести. Начата масштабная спасательная операция. На месте находятся десятки катеров из Швеции и Дании, а над местом происшествия летают вертолеты.

Как уточнил руководитель пресс-службы морской администрации Швеции Юнас Францен, спасатели слышали крики людей, находящихся в воде. Пострадавших пока не удалось обнаружить. Температура воды составляет 4 градуса по Цельсию, воздух - 5 градусов. В начале спецоперации на месте происшествия было темно.

По предварительным данным, затонуло датское судно, команда английского участвует в поисках людей. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в августе в Крыму у побережья Севастополя затонуло судно. Спасатели эвакуировали пассажиров, после чего их забрала бригада "скорой".

По информации оккупационных властей Крыма, затонувшее судно было прогулочным катером.

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Балтийское море
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