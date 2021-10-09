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Столкновение атомной подводной лодки США с неизвестным объектом. СМИ сообщили о раненых

Новина українською →
США, Суббота 09 октября 2021 01:11
Столкновение атомной подводной лодки США с неизвестным объектом. СМИ сообщили о раненых Фото: на борту атомной подводной лодки США есть раненые (en.wikipedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, прибыла в порт Гуам. На ее борту 11 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам официального представителя США, подлодка вернулась на территорию США с 11 ранеными на борту. При этом два человека получили более серьезные ранения, чем остальные член экипажа.

"11 человек пострадали, двое моряков получили травмы средней степени тяжести, но смертельных травм нет ни у кого", - цитирует издание чиновника.

Также сообщается, что официальный представитель США воздержалась от уточнений, произошел ли инцидент на большой глубине, сославшись на проблемы "эксплуатационной безопасности". Также она отметила, что причина крушения подлодки еще не установлена.

Состояние подводной лодки будет оценено на Гуаме.

Как известно, атомная подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Ядерная установка не пострадала во время крушения.

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