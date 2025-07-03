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Столицю накрила спека: у Києві на кілька днів заборонять рух великовагових авто

Фото: У Києві заборонили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві 3, 4, 7 та 8 липня обмежать рух великовагового транспорту через очікувану спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

У спекотну погоду асфальт швидше деформується під вагою важкої техніки, тому місто вводить тимчасові обмеження задля збереження дорожнього покриття.

Якщо температура повітря перевищуватиме +28°C, на вулично-дорожній мережі столиці заборонять рух великовагових транспортних засобів:

  • загальною вагою понад 24 тонни;
  • навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Години обмеження визначатимуть залежно від фактичної температури впродовж дня.

За дотриманням заборони слідкуватиме управління патрульної поліції у м. Києві. У "Київавтодорі" просять із розумінням поставитися до тимчасових заходів і планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Нагадаємо, у Тернопільській області з 3 липня запровадили тимчасове обмеження руху для вантажівок і фур загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т на низці державних доріг через спеку понад +28°C. Обмеження не поширюються на транспорт із небезпечними вантажами, швидкопсувними продуктами, живими тваринами та вантажами для надзвичайних ситуацій.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 3 липня частково обмежили рух шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною через початок капітального ремонту дороги. Роботи триватимуть до серпня 2026 року.

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