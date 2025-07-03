Столицю накрила спека: у Києві на кілька днів заборонять рух великовагових авто

Нагадаємо, у Тернопільській області з 3 липня запровадили тимчасове обмеження руху для вантажівок і фур загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т на низці державних доріг через спеку понад +28°C. Обмеження не поширюються на транспорт із небезпечними вантажами, швидкопсувними продуктами, живими тваринами та вантажами для надзвичайних ситуацій.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 3 липня частково обмежили рух шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною через початок капітального ремонту дороги. Роботи триватимуть до серпня 2026 року.

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