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У Києві частково перекриють шляхопровід біля "Осокорків": обмеження діятимуть до 2026 року

Четвер 03 липня 2025 06:40
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У Києві частково перекриють шляхопровід біля "Осокорків": обмеження діятимуть до 2026 року Фото: У Києві обмежать рух біля метро "Осокорки" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 3 липня, у Києві частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Обмеження руху біля метро "Осокорки" пов’язане зі стартом капітального ремонту дороги. Роботи триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року.

У підприємстві зазначають, що шляхопровід побудували у 1990 році, і відтоді жодного разу не проводили капремонт. Щоб зберегти проїзд транспорту, роботи виконуватимуть поетапно.

На першому етапі обмежать одну половину шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку станції метро "Осокорки". Рух транспорту в обидва боки здійснюватиметься протилежною стороною.

Рух на період ремонту організують за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд.

У "Київавтодорі" просять водіїв поставитися з розумінням і перепрошують за тимчасові незручності.

У Києві частково перекриють шляхопровід біля &quot;Осокорків&quot;: обмеження діятимуть до 2026 року
Обмеження руху у Києві біля метро "Осокорки" (інфографіка КК "Київавтодор")

РБК-Україна писало, що в Україні запроваджують тимчасові сезонні обмеження руху для великовагового транспорту під час спеки понад +28°C. Заборона стосується вантажівок вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т, щоб захистити дорожнє покриття. Винятки зроблено для транспорту з небезпечними, швидкопсувними вантажами, живими тваринами та для аварійних перевезень.

У Києві обмеження для великогабаритного транспорту почали діяти з початку червня.

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Київ Осокорки Обмеження руху
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