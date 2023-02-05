UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столиця штату Нью-Йорк Олбані допоможе відбудувати Бучу

Фото: Олбані стане містом-партнером Бучі (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Столиця штату Нью-Йорк Олбані стане містом-партнером для української Бучі і допоможе її відбудувати.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він відправився у США, щоб відвідати Олбані, мерія якого вийшла з ініціативою про партнерські відносини з Бучею. Всього делегація пробуде в Америці шість днів.

"Головна мета - донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові", - сказав він.

Федорук зазначив, що "важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше- стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого".

Нагадаємо, що у російському Ермітажі, який знаходиться в Санкт-Петербурзі, показали повідомлення про звірства армії РФ у Бучі. Невідомих хакерів розшукують.

Раніше повідомлялося, що видання The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаСполучені Штати Америки