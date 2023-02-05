Столица штата Нью-Йорк Олбани поможет отстроить Бучу

Столица штата Нью-Йорк Олбани станет городом-партнером украинской Бучи и поможет ее отстроить.
Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Он отправился в США, чтобы посетить Олбани, мэрия которого вышла с инициативой партнерских отношений с Бучей. Всего делегация пробудет в Америке шесть дней.
"Главная цель - донести до народа Соединенных Штатов происходящее в Украине и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении", - сказал он.
Федорук отметил, что "важно отстроить то, что разрушено, но еще важнее-стать гораздо современнее и сильнее, чем мы были до 24 февраля".
Напомним, что в российском Эрмитаже, находящемся в Санкт-Петербурге, показали сообщения о зверствах армии РФ в Буче. Неизвестных хакеров разыскивают.
Ранее сообщалось, что издание The New York Times идентифицировали десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.
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