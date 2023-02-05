RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столица штата Нью-Йорк Олбани поможет отстроить Бучу

Фото: Олбани станет городом-партнером Бучи (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Столица штата Нью-Йорк Олбани станет городом-партнером украинской Бучи и поможет ее отстроить.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отправился в США, чтобы посетить Олбани, мэрия которого вышла с инициативой партнерских отношений с Бучей. Всего делегация пробудет в Америке шесть дней.

"Главная цель - донести до народа Соединенных Штатов происходящее в Украине и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении", - сказал он.

Федорук отметил, что "важно отстроить то, что разрушено, но еще важнее-стать гораздо современнее и сильнее, чем мы были до 24 февраля".

Напомним, что в российском Эрмитаже, находящемся в Санкт-Петербурге, показали сообщения о зверствах армии РФ в Буче. Неизвестных хакеров разыскивают.

Ранее сообщалось, что издание The New York Times идентифицировали десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БучаСоединенные Штаты Америки