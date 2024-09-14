Столиця Австрії з 2025 року повністю відмовиться від російського газу, - Міненерго

Повідомляється, що починаючи з 2025 року енергетична компанія Wien-Energie, яка забезпечує електропостачання Відня (столиці Австрії), припинить використовувати російський газ.

"Як для постачання промисловим і комерційним клієнтам, так і для роботи комунальних мереж міста", - уточнили у Міненерго.

Оскільки Росія є ненадійним постачальником, австрійська столиця покриватиме потреби в газі з альтернативних джерел, зокрема з Північного моря.

"Зазначене стало можливим насамперед завдяки Міністру енергетики Австрії Елеонорі Гесслер та її послідовним крокам в напрямку незалежності від російських енергоносіїв і усуненні країни-терориста з енергетичних ринків власної країни", - йдеться у повідомленні.

В Міненерго додали, що мова йде не лише про австрійську енергонезалежність. Прийняті рішення в тому числі зменшать нафтогазові доходи Росії, а значить і кількість ракет, якими ворог руйнує енергетику України.

Міністерство наголосило, що цей крок Відня прикладом для інших країн Європи, які також можуть розглянути можливість повної відмови від енергоносіїв РФ.

Крім того, Міненерго зазначило, що важливо не тільки припинити купівлю російського газу, нафти та вугілля, але й відмовитися від співпраці в галузі ядерної енергетики. І таким чином - повністю витіснити Росію зі світового енергетичного ринку.