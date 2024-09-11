У ЄС заявили про готовність повністю відмовитись від російського газу

Частка російського газу в імпорті країн Європейського Союзу різко знизилася після війни Росії проти України. ЄС готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії .

За її словами, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% до червня 2024 року, тоді як імпорт від таких надійних партнерів як Норвегія та США збільшився.

"Ми більше не знаходимося під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими", - сказала вона.

Як зазначила Сімсон, ЄС, як і раніше, повністю прихильний до завершення поетапної відмови від російського газу, що можна зробити, не ставлячи під загрозу енергетичну безпеку поставок до Європи.

"В якості першого кроку ми разом з державами-членами готуємося до припинення дії угоди про транзит газу через Україну. Ми робимо це вже кілька місяців. Ми розпочали підготовку два роки тому. ЄС готовий жити без російського газу, що надходить українським транзитним маршрутом ", - сказала вона.

У доповіді про стан Енергетичного співтовариства за 2024 рік йдеться, що ціни на енергоносії більш стабільні і залишаються значно нижчими від пікових рівнів енергетичної кризи 2022 року.

При цьому ЄС досяг свого 90-відсоткового зимового плану зберігання газу 19 серпня 2024 року, значно раніше крайнього терміну 1 листопада.