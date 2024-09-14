Столица Австрии с 2025 года полностью откажется от российского газа, - Минэнерго

Сообщается, что начиная с 2025 года, энергетическая компания Wien-Energie, которая обеспечивает электроснабжение Вены (столицы Австрии), прекратит использовать российский газ.

"Как для снабжения промышленных и коммерческих клиентов, так и для работы коммунальных сетей города", - уточнили в Минэнерго.

Поскольку Россия является ненадежным поставщиком, австрийская столица будет покрывать потребности в газе из альтернативных источников, включая Северное море.

"Указанное стало возможным, прежде всего, благодаря Министру энергетики Австрии Элеоноре Гесслер и ее последовательным шагам в направлении независимости от российских энергоносителей и устранении страны-террориста с энергетических рынков собственной страны", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что речь идет не только об австрийской энергонезависимости. Принятые решения в том числе снизят нефтегазовые доходы России, а значит и количество ракет, которыми враг разрушает энергетику Украины.

Министерство подчеркнуло, что этот шаг Вены является примером для других стран Европы, которые также могут рассмотреть возможность полного отказа от энергоносителей РФ.

Кроме того, Минэнерго отметило, что важно не только прекратить покупку российского газа, нефти и угля, но и отказаться от сотрудничества в области ядерной энергетики. И таким образом - полностью вытеснить Россию из мирового энергетического рынка.