У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (фото, відео)

Потужний вибух пролунав у столиці Узбекистану вночі 28 вересня. Інцидент стався поблизу Ташкентського аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Узбекистану та місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, вибух стався у районі митного складу Ташкентського аеропорту.
Місцеві пабліки пишуть, що вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру. Жителі Ташкенту повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.
При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки.
"Інформації про випадки травмування та загибелі громадян внаслідок пожежі наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 травня в Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції. Внаслідок загоряння пролунали вибухи, причиною інциденту назвали порушення правил безпеки при зливі газу з цистерни.
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