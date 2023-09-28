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У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (фото, відео)

Фото: у Ташкенті пролунав потужний вибух 28 вересня (telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав у столиці Узбекистану вночі 28 вересня. Інцидент стався поблизу Ташкентського аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Узбекистану та місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, вибух стався у районі митного складу Ташкентського аеропорту.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру. Жителі Ташкенту повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.

При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки. 

"Інформації про випадки травмування та загибелі громадян внаслідок пожежі наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, 10 травня в Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції. Внаслідок загоряння пролунали вибухи, причиною інциденту назвали порушення правил безпеки при зливі газу з цистерни.

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УзбекистанТашкентВибух