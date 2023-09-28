У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух (фото, відео)

За попередньою інформацією, вибух стався у районі митного складу Ташкентського аеропорту.

Місцеві пабліки пишуть, що вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру. Жителі Ташкенту повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.

При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки.

"Інформації про випадки травмування та загибелі громадян внаслідок пожежі наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня в Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції. Внаслідок загоряння пролунали вибухи, причиною інциденту назвали порушення правил безпеки при зливі газу з цистерни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.