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В столице Узбекистана прогремел мощный взрыв (фото, видео)

Фото: в Ташкенте раздался мощный взрыв 28 сентября (telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана ночью 28 сентября. Инцидент произошел вблизи Ташкентского аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС Узбекистана и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта.

Местные паблики пишут, что взрывную волну почувствовали в 30 км от эпицентра. Жители Ташкента сообщают в соцсетях о сильном пожаре и выбитых окнах в домах, расположенных вблизи аэропорта.

При этом МЧС Узбекистана отмечает, что пожар произошел в Сергелийском районе столицы. Спасатели заявляют, что вспыхнули складские помещения после попадания молнии.

"Информации о случаях травмирования и гибели граждан в результате пожара пока не поступало", - говорится в сообщении.

 

Напомним, 10 мая в Узбекистане загорелся масштабный пожар на газовой станции. В результате возгорания прогремели взрывы, причиной инцидента назвали нарушение правил безопасности при сливе газа из цистерны.

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УзбекистанТашкентВзрыв