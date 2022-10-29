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У столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі: є вбиті та поранені

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Субота 29 жовтня 2022 17:57
У столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі: є вбиті та поранені Фото: у столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У столиці сомалі, Могадішо, сьогодні, 29 жовтня, пролунало два вибухи. Терористи підірвали два заміновані автомобілі біля міністерства освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що дві заміновані машини врізалися у стіни міністерства. Перший вибух пролунав у приміщенні міністерства. Другий вибух стався дещо пізніше, коли прибули машини швидкої допомоги та зібралися люди, щоб допомогти постраждалим.

Поліцейський, який охороняв міністерство, повідомив, що бачив щонайменше 12 тіл і більше 20 поранених. Серед жертв був і незалежний журналіст Мохамед Іссе Кона.

Нагадаємо, що на вулиці Маалі ха-Шалом в Єрусалимі стався теракт. Невідомий розстріляв людей, які були неподалік гробниці царя Давида. В результаті поранено 8 осіб, у тому числі вагітну жінку.

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