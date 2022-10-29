ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В столице Сомали террористы взорвали два автомобиля: есть убитые и раненые

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 17:57
В столице Сомали террористы взорвали два автомобиля: есть убитые и раненые Фото: в столице Сомали террористы взорвали два автомобиля (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В столице сомали, Могадишо, сегодня, 29 октября, прозвучало два взрыва. Террористы подорвали два заминированных автомобиля у министерства образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. Первый взрыв прогремел в здании министерства. Второй взрыв произошел несколько позже, когда прибыли машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

Охраняющий министерство полицейский сообщил, что видел по меньшей мере 12 тел и более 20 раненых. Среди жертв был и независимый журналист Мохамед Иссе Кона.

Напомним, что на улице Маали ха-Шалом в Иерусалиме произошел теракт. Неизвестный расстрелял людей, находившихся неподалеку от гробницы царя Давида. В результате ранены 8 человек, в том числе беременная женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сомали Теракт
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год