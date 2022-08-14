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Теракт в Иерусалиме: полиция задержала стрелка

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Иерусалим, Воскресенье 14 августа 2022 08:51
Теракт в Иерусалиме: полиция задержала стрелка Фото: неизвестного, обстрелявшего автобус в Иерусалиме, задержали (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Неизвестного, который обстрелял автобус возле Стены Плача в Иерусалиме, задержали. Это произошло сегодня около 8:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

"Поступило сообщение о том, что террорист, что прошлой ночью обстрелял людей в Старом городе Иерусалима, задержан", - пишут местные СМИ.

Но при этом пока неизвестно, задержан ли возможный сообщник террориста.

Пресс-служба полиции передает, что террорист сдался и сдал оружие, которое он использовал во время обстрела.

По данным журналистов, террориста задержали в районе Сильван (Силуан, Шилоах).

Теракт в Иерусалиме

Напомним, в ночь на 14 августа неизвестный открыл огонь по автобусу "Эгеда" на улице Маали ха-Шалом в Иерусалиме, после чего скрылся. Через несколько минут он дал еще одну очередь - по людям, находившимся неподалеку от гробницы царя Давида. В результате ранены 8 человек, в том числе беременная женщина.

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