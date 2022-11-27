У столиці сьогодні очікуються снігопади: поради киянам

"Всі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста. Зокрема, з вечора напоготові працівники "Київавтодору". Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці", - зазначив міський голова.

Кличко закликав киян не використовувати автомобілі без потреби, щоб допомогти комунальникам та уникнути ДТП.

Водіїв просять не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходів закликали бути обережними та уважними, а в темну пору доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні майже відновили світло, тепло та зв'язок. Але у столиці продовжують діяти відключення електроенергії.

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