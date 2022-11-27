UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці сьогодні очікуються снігопади: поради киянам

Фото: киян попередили про негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Київ найближчими годинами можуть накрити снігопади. Жителів просять не виїжджати у місто без потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Всі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста. Зокрема, з вечора напоготові працівники "Київавтодору". Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці", - зазначив міський голова.

Кличко закликав киян не використовувати автомобілі без потреби, щоб допомогти комунальникам та уникнути ДТП.

Водіїв просять не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходів закликали бути обережними та уважними, а в темну пору доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні майже відновили світло, тепло та зв'язок. Але у столиці продовжують діяти відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в КиєвіВіталий Кличко