RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В столице сегодня ожидаются снегопады: советы киевлянам

Фото: киевлян предупредили о непогоде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев в ближайшие часы могут накрыть снегопады. Жителей просят не выезжать в город без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Все службы готовы к изменению погодных условий и уборке города. В частности, с вечера наготове работники "Киевавтодора". Дорожная служба имеет 525 единиц основной и дополнительной техники, которую используют для уборки снега и противогололедной обработки покрытия в столице", - отметил городской глава.

Кличко призвал киевлян не использовать автомобили без нужды, чтобы помочь коммунальщикам и избежать ДТП.

Водителей просят не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходов призывали быть осторожными и внимательными, а в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, что в Киеве сегодня почти восстановили свет, тепло и связь. Но в столице продолжают действовать отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в КиевеВиталий Кличко