В столице сегодня ожидаются снегопады: советы киевлянам

"Все службы готовы к изменению погодных условий и уборке города. В частности, с вечера наготове работники "Киевавтодора". Дорожная служба имеет 525 единиц основной и дополнительной техники, которую используют для уборки снега и противогололедной обработки покрытия в столице", - отметил городской глава.

Кличко призвал киевлян не использовать автомобили без нужды, чтобы помочь коммунальщикам и избежать ДТП.

Водителей просят не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходов призывали быть осторожными и внимательными, а в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, что в Киеве сегодня почти восстановили свет, тепло и связь. Но в столице продолжают действовать отключения электроэнергии.

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