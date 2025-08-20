У столиці Литви через невідомий дрон зупиняли авіасполучення

"Можемо підтвердити, що сьогодні близько опівночі ми отримали інформацію від фахівців Oro navigacija про те, що у місті Вільнюсі, неподалік аеропорту, був помічений дрон", - повідомив представник аеропортів Тадас Василяускас.

За його словами, служби аеропорту вжили додаткових заходів, було посилено патрулювання та моніторинг ситуації у небі. Загалом, авіасполучення було призупинено приблизно на півгодини. При цьому, про наслідки прольоту невідомого безпілотника не повідомлялось.