В столице Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,3: есть погибший и раненые

В столице Колумбии, Боготе, произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался на юго-востоке столицы. Мелкие травмы от падения бытовых предметов получило несколько человек.

Конгресс Колумбии сообщил о повреждениях палаты представителей, где землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.

Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы из всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы. Окна и двери в этом районе были повреждены землетрясениями.

В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, после землетрясения были зафиксированы повторные толчки через несколько минут. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок – в 4,8 балла.

Землетрясения в Колумбии

Ранее мы писали, что в мае в Колумбии зафиксировали серию землетрясений магнитудой до 4,8 балла по шкале Рихтера. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, их эпицентр находился на глубине 30 км.

Изначально магнитуда самых сильных толчков был оценен в 5,5 балла, однако позже в центре снизили силу до 4,8.