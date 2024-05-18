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У столиці Киргизстану спалахнули заворушення, піднімали по тривозі міліцію

Бішкек, Киргизстан, Субота 18 травня 2024 03:50
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У столиці Киргизстану спалахнули заворушення, піднімали по тривозі міліцію Фото: у Бішкеку сталися погроми через бійку з іноземцями (24.kg)
Автор: Валерій Савицький

У столиці Киргизстану Бішкеку сталися заворушення місцевих жителів проти іноземних студентів. Міліцію Бішкека піднімали по тривозі, правоохоронці розігнали стихійну акцію та відновили порядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на киргизькі ЗМІ.

Натовп місцевих жителів розшукував та бив іноземних студентів і громив гуртожитки, де вони ймовірно проживали. Також повідомлялося про мародерства.

Весь особовий склад міліції Бішкека був піднятий по тривозі, силовики виставили кордони на вулицях і почали затримання.

Згодом стало відомо, що правоохоронці розігнали учасників стихійної акції.

Причиною погромів стала бійка, що сталася в ніч на 14 травня на подвір'ї одного з готелів поруч із місцевим Аламединським ринком.

Учасниками бійки виявилися іноземці, ймовірно, з Єгипту і Пакистану, які побили кількох місцевих жителів. З цієї причини жителі Бішкека вийшли на вулиці, щоб "захистити своїх".

Протести в Грузії

У Грузії впродовж останніх кількох тижнів відбувалися масові акції протесту проти законопроекту "про прозорість іноземного впливу", що передбачає контроль над іноземними неурядовими організаціями.

Тисячі жителів Тбілісі виходили на протести в надії не допустити ухвалення резонансного документа.

Однак 14 травня депутати таки ухвалили документ в остаточному, третьому читанні.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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