В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки, поднимали по тревоге милицию

В столице Кыргызстана Бишкеке произошли беспорядки местных жителей против иностранных студентов. Милицию Бишкека поднимали по тревоге, правоохранители разогнали стихийную акцию и восстановили порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киргизские СМИ.

Толпа местных жителей разыскивала и избивала иностранных студентов и громила общежития, где они вероятно проживали. Также сообщалось о мародерствах.

Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге, силовики выставили кордоны на улицах и начали задержания.

Впоследствии стало известно, что правоохранители разогнали участников стихийной акции.

Причиной погромов стала драка, произошедшая в ночь на 14 мая во дворе одной из гостиниц рядом с местным Аламединским рынком.

Участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана, которые избили нескольких местных жителей. По этой причине жители Бишкека вышли на улицы для "защиты своих".