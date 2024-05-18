ua en ru
Сб, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки, поднимали по тревоге милицию

Бишкек, Кыргызстан, Суббота 18 мая 2024 03:50
UA EN RU
В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки, поднимали по тревоге милицию Фото: в Бишкеке произошли погромы из-за драки с иностранцами (24.kg)
Автор: Валерий Савицкий

В столице Кыргызстана Бишкеке произошли беспорядки местных жителей против иностранных студентов. Милицию Бишкека поднимали по тревоге, правоохранители разогнали стихийную акцию и восстановили порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киргизские СМИ.

Толпа местных жителей разыскивала и избивала иностранных студентов и громила общежития, где они вероятно проживали. Также сообщалось о мародерствах.

Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге, силовики выставили кордоны на улицах и начали задержания.

Впоследствии стало известно, что правоохранители разогнали участников стихийной акции.

Причиной погромов стала драка, произошедшая в ночь на 14 мая во дворе одной из гостиниц рядом с местным Аламединским рынком.

Участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана, которые избили нескольких местных жителей. По этой причине жители Бишкека вышли на улицы для "защиты своих".

Протесты в Грузии

В Грузии в течение последних нескольких недель проходили массовые акции протеста против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния", который предусматривает контроль над иностранными неправительственными организациями.

Тысячи жителей Тбилиси выходили на протесты в надежде не допустить принятия резонансного документа.

Однако 14 мая депутаты таки приняли документ в окончательном, третьем чтении.

Более подробно о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию