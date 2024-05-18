В столице Кыргызстана вспыхнули беспорядки, поднимали по тревоге милицию
В столице Кыргызстана Бишкеке произошли беспорядки местных жителей против иностранных студентов. Милицию Бишкека поднимали по тревоге, правоохранители разогнали стихийную акцию и восстановили порядок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киргизские СМИ.
Толпа местных жителей разыскивала и избивала иностранных студентов и громила общежития, где они вероятно проживали. Также сообщалось о мародерствах.
Весь личный состав милиции Бишкека был поднят по тревоге, силовики выставили кордоны на улицах и начали задержания.
Впоследствии стало известно, что правоохранители разогнали участников стихийной акции.
Причиной погромов стала драка, произошедшая в ночь на 14 мая во дворе одной из гостиниц рядом с местным Аламединским рынком.
Участниками драки оказались иностранцы, предположительно, из Египта и Пакистана, которые избили нескольких местных жителей. По этой причине жители Бишкека вышли на улицы для "защиты своих".
Протесты в Грузии
В Грузии в течение последних нескольких недель проходили массовые акции протеста против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния", который предусматривает контроль над иностранными неправительственными организациями.
Тысячи жителей Тбилиси выходили на протесты в надежде не допустить принятия резонансного документа.
Однако 14 мая депутаты таки приняли документ в окончательном, третьем чтении.
Более подробно о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.
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