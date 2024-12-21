У столиці Ємену пролунали вибухи після атаки хуситів на Ізраїль

Наразі невідомо, чи був вибух авіаударом Ізраїлю. Водночас іранські ЗМІ пишуть, що це удар коаліції на чолі зі США і Британією.

Крім того, у відповідь на напад на Сану сіоністська армія заявила, що атака не була справою рук ізраїльський армії.