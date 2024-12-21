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В столице Йемена прозвучали взрывы после атаки хуситов на Израиль

Фото: иранские СМИ утверждают об атаке коалиции (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 21 декабря, хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле. Спустя несколько часов взрыв произошел столице Йемена городе Сана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Telegram Tasnimnews.

На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом Израиля. В то же время иранские СМИ пишут, что это удар коалиции во главе с США и Британией.

 

Кроме того, в ответ на нападение на Сану сионистская армия заявила, что атака не была делом рук израильский армии.

Напомним, пару дней назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Это был ответ за ряд атак боевиков долгами, а также ракетный удар по стране в ночь на 19 декабря.

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ИзраильЙемен