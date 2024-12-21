В столице Йемена прозвучали взрывы после атаки хуситов на Израиль

На данный момент неизвестно, был ли взрыв авиаударом Израиля. В то же время иранские СМИ пишут, что это удар коалиции во главе с США и Британией.

Кроме того, в ответ на нападение на Сану сионистская армия заявила, что атака не была делом рук израильский армии.