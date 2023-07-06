UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці Болгарії посилили заходи безпеки напередодні візиту Зеленського

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Софії посилили заходи безпеки перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал bTV.

У програмі президента України передбачена зустріч із

При цьому у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Візит Зеленського до Болгарії

4 липня болгарське видання "24 часа" з посиланням на дипломатичні джерела повідомило про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Вчора візит Зеленського підтвердив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев та перепросив через витік інформації у ЗМІ.

Додамо, що зазвичай про візити президента України до інших країн не повідомляють через можливі загрози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБолгарияСофия