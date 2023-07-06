У столиці Болгарії посилили заходи безпеки напередодні візиту Зеленського

У програмі президента України передбачена зустріч із

При цьому у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

Візит Зеленського до Болгарії

4 липня болгарське видання "24 часа" з посиланням на дипломатичні джерела повідомило про можливий візит Зеленського до Болгарії. Туди його запросив приїхати новий уряд країни.

Вчора візит Зеленського підтвердив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев та перепросив через витік інформації у ЗМІ.

Додамо, що зазвичай про візити президента України до інших країн не повідомляють через можливі загрози.

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