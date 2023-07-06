В столице Болгарии ужесточили меры безопасности накануне визита Зеленского

В программе президента Украины предусмотрена встреча с

При этом в Софии ужесточили меры безопасности, вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

Визит Зеленского в Болгарию

4 июля болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщило о возможном визите Зеленского в Болгарию. Туда его пригласило приехать новое правительство страны.

Вчера визит Зеленского подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и извинился из-за утечки информации в СМИ.

Добавим, что обычно о визитах президента Украины в другие страны не сообщают из-за возможных угроз.

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