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В столице Сирии взорвался автобус с военными, погибли 14 человек

Автор: Сергей Пышкин

В столице Сирии Дамаске подорвался автобус с военнослужащими. Погибли 14 человек, еще трое получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Взрыв был следствием атаки террористов в момент, когда автобус с военнослужащими проезжал по набережной реки Барада.

В результате теракта погибли 14 военнослужащих, трое получили ранения. Власти не сообщали о пострадавших среди гражданских.

Отмечается, что также было найдено третье взрывное устройство, однако саперам удалось его обезвредить.

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СирияДамаскВзрыв