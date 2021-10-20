В столице Сирии взорвался автобус с военными, погибли 14 человек

В столице Сирии Дамаске подорвался автобус с военнослужащими. Погибли 14 человек, еще трое получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Взрыв был следствием атаки террористов в момент, когда автобус с военнослужащими проезжал по набережной реки Барада.
В результате теракта погибли 14 военнослужащих, трое получили ранения. Власти не сообщали о пострадавших среди гражданских.
Отмечается, что также было найдено третье взрывное устройство, однако саперам удалось его обезвредить.