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В столиці Сирії вибухнув автобус з військовими, загинули 14 осіб

Автор: Сергій Пишкін

У столиці Сирії Дамаску підірвався автобус з військовослужбовцями. Загинули 14 осіб, ще троє отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Вибух був наслідком атаки терористів у момент, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав по набережній річки Барада.

Внаслідок теракту загинули 14 військовослужбовців, троє отримали поранення. Влада не повідомляла про постраждалих серед цивільних.

Зазначається, що також був знайдений третій вибуховий пристрій, однак саперам вдалося його знешкодити.

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СиріяДамаскВибух