UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В столице Нигерии упал военный самолет

Автор: Андрей Козловский

Министр авиации Нигерии Хади Сирика заявил, что возле аэропорта им. Ннамди Азикиве в Абудже потерпел крушение военный самолет. На его борту находились люди.

Об этом Хади Сирика написал на своей странице в Twitter.

По его словам, самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы в Абудже. У него отказал двигатель.

"Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных", - написал он.

Отмечается, что самолет направлялся в нигерийский город Минна.

Местная газета Vanguard сообщает, что пилот отвел самолет от жилых кварталов. Воздушное судно, упало в поле и полностью сгорело. Также по их информации, на борту находились 6 человек и все они погибли.

Напомним, в США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Также в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины разбился
Читайте также
В США разбился военный самолет, оба пилота погибли
Во Франции разбился легкий самолет, есть погибшие
Прогноз погоды