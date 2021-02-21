У столиці Нігерії впав військовий літак

Міністр авіації Нігерії Хаді Сірика заявив, що біля аеропорту ім. Ннамді Азіківе в Абуджі зазнав катастрофи військовий літак. На його борту знаходилися люди.
За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.
"Здається, є жертви. Ми повинні зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових", - написав він.
Наголошується, що літак прямував в нігерійське місто Мінна.
Місцева газета Vanguard повідомляє, що пілот відвів літак від житлових кварталів. Повітряне судно, впало в поле та повністю згоріло. Також за їх інформацією, на борту були 6 осіб і всі вони загинули.
Нагадаємо, в США у літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун. Його уламки впали на житловий район біля будинків.
Також в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.