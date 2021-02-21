У столиці Нігерії впав військовий літак

За його словами, літак King Air 350, який знаходився на озброєнні Військово-повітряних сил Нігерії, впав біля злітно-посадкової смуги в Абуджі. У нього відмовив двигун.

"Здається, є жертви. Ми повинні зберігати спокій і дочекатися результатів розслідування військових", - написав він.

Наголошується, що літак прямував в нігерійське місто Мінна.

Місцева газета Vanguard повідомляє, що пілот відвів літак від житлових кварталів. Повітряне судно, впало в поле та повністю згоріло. Також за їх інформацією, на борту були 6 осіб і всі вони загинули.