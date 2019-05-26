В столице Непала произошло 2 взрыва, есть погибшие

В непальской столице Катманду в воскресенье, 26 мая, произошло 2 взрыва, что привело к гибели 3 человек, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Представитель столичной полиции Шьям Лал Гявали заявил, что в данное время правоохранители устанавливают причину взрывов.

"У нас есть три смертельных случая в двух случаях взрывов, но природа взрывов расследуется", - заявил Лал Гявали.

Он также рассказал, что один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в центральной части города, второй взрыв произошел около парикмахерской на окраине города, где погибло 2 человека, еще 5 были госпитализированы.

Полиция занимается патрулированием города, чтобы избежать возможных новых взрывов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших. Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами.