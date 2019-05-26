У столиці Непалу сталося 2 вибухи, є загиблі

У непальській столиці Катманду в неділю, 26 травня, відбулося 2 вибухи, що призвело до загибелі 3 людей, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Представник столичної поліції Ш’ям Лал Гявалі заявив, що в даний час правоохоронці встановлюють причину вибухів.

"У нас є три смертельні випадки у двох випадках вибухів, але природа вибухів розслідується", - заявив Лал Гявали.

Він також розповів, що одна людина загинула в результаті вибуху в житловому будинку в центральній частині міста, другий вибух стався біля перукарні на околиці міста, де загинуло 2 людини, ще 5 були госпіталізовані.

Поліція займається патрулюванням міста, щоб уникнути можливих нових вибухів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Таїланді в порту стався вибух, десятки постраждалих. Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао розповів, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами.