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В столице Непала произошло 2 взрыва, есть погибшие

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 18:55
В столице Непала произошло 2 взрыва, есть погибшие
Фото: место взрыва в Непале (twitter.com/rsrobin1)

В результате взрывов погибло 3 человека, еще 5 получили ранения

В непальской столице Катманду в воскресенье, 26 мая, произошло 2 взрыва, что привело к гибели 3 человек, еще 5 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Представитель столичной полиции Шьям Лал Гявали заявил, что в данное время правоохранители устанавливают причину взрывов.

"У нас есть три смертельных случая в двух случаях взрывов, но природа взрывов расследуется", - заявил Лал Гявали.

Он также рассказал, что один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в центральной части города, второй взрыв произошел около парикмахерской на окраине города, где погибло 2 человека, еще 5 были госпитализированы.

Полиция занимается патрулированием города, чтобы избежать возможных новых взрывов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших. Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами.

В Китае из-за утечки газа погибли 8 человек Количество пострадавших при взрыве в Таиланде возросло до 130
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