В столице Молдовы неизвестный пытался обстрелять мэрию из лука

Мужчину задержали рядом со зданием мэрии при попытке выстрелить стрелой. Его мотивы пока неизвестны.

В пресс-службе полиции отметили, что накануне мужчина предупреждал сотрудников городского совета о том, что он придет 22 ноября к зданию с целью протеста.

В то же время согласно данным правоохранителей, неизвестный имеет психические расстройства.

Фото: в Кишиневе неизвестный пытался обстрелять городской совет из лука (фото t.me/indexMD)