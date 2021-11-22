В столиці Молдови невідомий намагався обстріляти мерію з лука

В столиці Молдови Кишиневі чоловік намагався вистрілити з лука у будинок міської ради. Правоохоронцям вдалося його переконати у тому, що цього не варто робити.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Stiri.
Чоловіка затримали поруч з будинком мерії під час спроби вистрілити стрілою у будівлю. Його мотиви наразі невідомі.
У пресслужбі поліції відзначили, що напередодні чоловік попереджав співробітників міської ради про те, що він прийде 22 листопада до будівлі з метою протесту.
Водночас згідно з даними правоохоронців, невідомий має психічні розлади.
Фото: в Кишиніві невідомий намагався обстріляти міську раду з лука (t.me/indexMD)