В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы

В столице Казахстана установили "оранжевый уровень" террористической угрозы . Правоохранители просят жителей города следовать их законным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA .

Высокий уровень террористической угрозы вводится с 13 января на две недели. Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранителей следовать их законным требованиям.

"Оранжевый" уровень террористической опасности установлен в Нур-Султане", - говорится в сообщении портала.

Напомним, ранее 13 января в трех регионах Казахстана отменили режим чрезвычайного положения.

Отметим, с момента введения в Казахстане режима ЧП возбуждено около семи тысяч дел за его нарушение.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа.