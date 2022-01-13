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В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы

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Нур-Султан, Четверг 13 января 2022 18:01
В столице Казахстана объявили "оранжевый уровень" террористической угрозы Фото: в Нур-Султане объявили "оранжевый уровень" террористической урозы (t.me ressentiment channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Казахстана установили "оранжевый уровень" террористической угрозы. Правоохранители просят жителей города следовать их законным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

"Оранжевый" уровень террористической опасности установлен в Нур-Султане", - говорится в сообщении портала.

Высокий уровень террористической угрозы вводится с 13 января на две недели. Жителей столицы просят с пониманием отнестись к работе правоохранителей следовать их законным требованиям.

Напомним, ранее 13 января в трех регионах Казахстана отменили режим чрезвычайного положения.

Отметим, с момента введения в Казахстане режима ЧП возбуждено около семи тысяч дел за его нарушение.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа.

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