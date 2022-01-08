"Красный уровень" террористической угрозы ввели еще в одном регионе Казахстана

В Жамбылской области Казахстана сегодня, 8 января, власти ввели "красный уровень" террористической угрозы. Сообщается о задержании почти 100 человек и раненых силовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".