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В столице Индии за сутки резко выросло число COVID-больных

Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Индии 1 января выявили 2716 заболевших коронавирусом. Это почти вдвое больше, чем за предыдущий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Как отмечает издание, рост числа случаев коронавируса в столице Индии продолжился в первый день нового года. За последние 24 часа в Нью-Дели зарегистрировали 2716 новых больных COVID-19. Это стало самым высоким показателем за семь месяцев.

В пятницу, 31 декабря, в Нью-Дели зарегистрировали 1796 больных. При этом днем ранее в столице выявили всего 483 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне нового года власти Индии заявили о риске новой волны коронавируса.

Отметим, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек.

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