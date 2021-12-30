Резкий рост заболеваемости: в Индии обеспокоены потенциальным началом новой COVID-волны

Так, заболеваемость в столице Индии Нью-Дели за 24 часа выросла на 86% , а в Мумбаи - вдвое за тот же период. Хотя абсолютные цифры в обоих городах остаются низкими, резкий рост тревожит чиновников.

К концу ноября в столице Индии регистрировалось около 40 новых случаев заражения в день. 29 декабря было зафиксировано 923 случая. В последний раз такая цифра была в мае.

Пока врачи наблюдают очень мало серьезных случаев. Подавляющее большинство из них протекает бессимптомно или с очень легкими симптомами, от которых пациенты быстро восстанавливаются. На больницы пока нет давления. Около 97% из 21 518 коек в Дели, предназначенных для пациентов с коронавирусом, остаются свободными.