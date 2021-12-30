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Резкий рост заболеваемости: в Индии обеспокоены потенциальным началом новой COVID-волны

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Индия, Четверг 30 декабря 2021 09:59
Резкий рост заболеваемости: в Индии обеспокоены потенциальным началом новой COVID-волны Фото: в Индии растет количество случаев заражения коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Индия обеспокоена резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Нью-Дели и Мумбаи. Власти считают, что страна стоит на пороге потенциальной новой волны COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, заболеваемость в столице Индии Нью-Дели за 24 часа выросла на 86% , а в Мумбаи - вдвое за тот же период. Хотя абсолютные цифры в обоих городах остаются низкими, резкий рост тревожит чиновников.

К концу ноября в столице Индии регистрировалось около 40 новых случаев заражения в день. 29 декабря было зафиксировано 923 случая. В последний раз такая цифра была в мае.

Пока врачи наблюдают очень мало серьезных случаев. Подавляющее большинство из них протекает бессимптомно или с очень легкими симптомами, от которых пациенты быстро восстанавливаются. На больницы пока нет давления. Около 97% из 21 518 коек в Дели, предназначенных для пациентов с коронавирусом, остаются свободными.

Напомним, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий инфекции скончались более 5,4 млн.

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