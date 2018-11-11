В столице Индии люди задыхаются от токсического смога

Фото: смог в Индии (twitter.com/ajplus)

Причиной появления ядовитого дыма стало массовое сжигание стерни на полях и запуск фейерверков во время фестиваля Дивали

Жители столицы Индии Нью-Дели уже четвертый день потерпают от токсичного смога, который появился после народного фестиваля Дивали, что также известен как "Праздник Огней". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что во время празднования Дивали, празднующие всю ночь запускали в воздух фейерверки и петарды, которые значительно повысили уровень смога, что и до этого был очень высоким из-за сжигания стерни в полях. Также ситуацию усугубило и выхлоп газов транспортных средств, а также промышленность.

Уровень загрязнения воздуха в городе превысил 400 микрограммов твердых частиц на кубический метр, в то время, когда норма составляет 25.

Также местных жителей возмутило то, что главный министр города, после начала проблем со смогом, отправился в Дубай "с частной семейной поездкой".

Так как метеорологи не предвещают в ближайшее время дождей или усиления ветра, власти приняли решение до понедельника запретить в городе все строительные работы, а также въезд грузового транспорта. Всем водителям рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, а граждан просят носить на лице повязки.

Напомним, в Индии при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 12 человек. В полиции сообщили, что столкновение произошло из-за того, что грузовик выехал на полосу встречного движения, также грузовик зацепил двухколесное траспортное средство.