У столиці Індії люди задихаються від токсичного смогу

Фото: зміг в Індії (twitter.com/ajplus)

Причиною появи отруйного диму стало масове спалювання стерні на полях та запуск феєрверків під час фестивалю Дівалі

Жителі столиці Індії Нью-Делі вже четвертий день потерпають від токсичного смогу, який з'явився після народного фестивалю Дівалі, що також відомий як "Свято Вогнів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що під час святкування Дівалі, святкуючі всю ніч запускали в повітря феєрверки та петарди, які значно підвищили рівень смогу, що і до цього був дуже високим через спалювання стерні на полях. Також ситуацію посилив і вихлоп газів транспортних засобів, а також промисловість.

Рівень забруднення повітря в місті перевищив 400 мікрограмів твердих частинок на кубічний метр, в той час, коли норма становить 25.

Також місцевих жителів обурило те, що головний міністр міста, після початку проблем зі смогом, відправився в Дубай "з приватною сімейною поїздкою".

Так як метеорологи не обіцяють найближчим часом дощів або посилення вітру, влада ухвалила рішення до понеділка заборонити в місті всі будівельні роботи, а також в'їзд вантажного транспорту. Всім водіям рекомендують відмовитися від поїздок на автомобілі, а громадян просять носити на обличчі пов'язки.

Нагадаємо, в Індії при зіткненні легкового автомобіля з вантажівкою загинули 12 осіб. У поліції повідомили, що зіткнення сталося через те, що вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, також вантажівка зачепила двоколісний транспортний засіб.