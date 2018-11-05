В Индии при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 12 человек

Фото: ДТП в Индии (twitter.com/otimenews_com)

В результате ДТП погибло 12 человек, еще 7 получили ранения

В Индии на шоссе Дели - Сонипат произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, что привело к гибели 12 человек,еще 7 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

В полиции сообщили, что столкновение произошло из-за того, что грузовик выехал на полосу встречного движения. Кроме того, грузовик зацепил двухколесное траспортное средство.

"Сейчас 12 жертв. Семь ранены в результате аварии", - рассказали в полиции.

Сообщается, что после столкновения водитель грузовика выскочил из траспортного средства и сразу скрылся с места происшествия. Сам грузовик был конфискован правоохранителями.

Напомним, в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Семерым раненым, среди которых беременная женщина и двое детей, оказали помощь и доставили в больницу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Израиле при ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли 6 человек. Водитель грузовика доставлен в отделение полиции для допроса, о причинах ДТП пока не сообщается.