В столице Эфиопии во время массовых протестов прогремели взрывы, есть жертвы

В общей сложности в ходе протестов и взрывов погибли 10 человек

В столице Эфиопии Аддис-Абеба прогремели три взрыва. Инцидент произошел во время протестов, которые возникли после смерти популярного певца и активиста Хачалу Хундесса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, в результате взрывов ранения получили три человека, еще несколько человек погибли. Среди жертв есть организаторы взрывов, а также мирные жители.

Как сообщили медики, в общей сложности во время протестов и взрывов погибли 10 человек, еще более 80 получили ранения.

#BREAKING: #Ethiopia shuts down Internet services after protests linked to the killing of the prominent artist Hacalu Hundeesa erupted in parts of the capital #AddisAbaba. pic.twitter.com/RQZC0J11SO