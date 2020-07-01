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В столице Эфиопии во время массовых протестов прогремели взрывы, есть жертвы

Новости » В мире     01.07.2020 - 05:37
В столице Эфиопии во время массовых протестов прогремели взрывы, есть жертвы
Фото: взрыв в столице Эфиопии (https://twitter.com/NaziifAbdullahi)

В общей сложности в ходе протестов и взрывов погибли 10 человек

В столице Эфиопии Аддис-Абеба прогремели три взрыва. Инцидент произошел во время протестов, которые возникли после смерти популярного певца и активиста Хачалу Хундесса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, в результате взрывов ранения получили три человека, еще несколько человек погибли. Среди жертв есть организаторы взрывов, а также мирные жители.

Как сообщили медики, в общей сложности во время протестов и взрывов погибли 10 человек, еще более 80 получили ранения.

Отмечается, что массовые протесты возникли в нескольких городах страны после смерти популярного музыканта и политического активиста Хачалу Хундесса. Его застрелили в понедельник вечером, 29 июня.

Напомним, в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Тогда жертвами нападения боевиков "Исламского государства" стали как минимум 32 человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате столкновений во время акций протеста в различных частях Эфиопии погибли 67 человек.

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Автор: News Editor 1

Теги Новости Украины ЖертвыЭфиопия
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