У столиці Ефіопії під час масових протестів прогриміли вибухи, є жертви

У столиці Ефіопії Аддіс-Абеба прогриміли три вибухи. Інцидент стався під час протестів, які виникли після смерті популярного співака та активіста Хачалу Хундесса.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними поліції, унаслідок вибухів поранення отримали три людини, ще кілька людей загинули. Серед жертв є організатори вибухів, а також мирні жителі.

Як повідомили медики, загалом під час протестів та вибухів загинули 10 осіб, ще понад 80 отримали поранення.

#BREAKING: #Ethiopia shuts down Internet services after protests linked to the killing of the prominent artist Hacalu Hundeesa erupted in parts of the capital #AddisAbaba. pic.twitter.com/RQZC0J11SO