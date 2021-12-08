В столице Бурунди горела тюрьма: десятки заключенных погибли

В столице Бурунди Гитеге тюрьма была охвачена пламенем . В результате 38 заключенных погибли и 69 получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вице-президент Проспер Базомбанза сообщил, 12 человек погибли от удушья и дыма, еще 26 - от тяжелых травм в результате пожара.

Известно, что пожар возник еще до рассвета, поэтому большинство заключенных спали на момент начала пожара. Причина возгорания неизвестна.

Один из заключенных сообщил изданию, что большинство погибших были пожилыми людьми. По его словам, он видел тела, которые забирала скорая помощь с места происшествия.

Издание The Guardian отмечает, что пожарные прибыли на место через два часа после начала пожара, а полиция отказалась выпускать заключенных. Один из заключенных прокомментировал это так: "Полиция отказалась открывать двери в наши комнаты, сказав, что это приказы, которые мы получили".

По данным тюремной администрации, по состоянию на конец ноября в тюрьме находились более 1500 заключенных – это превышает проектную вместимость в 400 человек. Также известно, что здание было построено почти 100 лет назад. Там было крыло, где содержали женщин, а также политических заключенных в комплексе строгого режима.