Пожар в костеле под Львовом потушили: число пострадавших возросло
Сегодня под Львовом, в Брюховичах, горел римско-католический костел. Спасатели ликвидировали огонь, однако количество пострадавших возросло до двух человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 13:43. Пожар возник в одноэтажном кирпичном костеле святой Терезы и Младенца Иисуса.
Как отмечают спасатели, из-под крыши и купола выбивался черный дым.
"Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - добавляет пресс-служба.
Ожоги получили два человека. Они находились в костеле на момент возгорания.
Уже в 14:56 огонь был локализован, а в 15:51 - ликвидирован.
"К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц спецтехники и 44 мужчины личного состава", - отмечает ГСЧС.
Фото: пожар в костеле под Львовом потушен (фото lv.dsns.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Львовом произошел пожар в римско-католическом костеле.