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Пожар в костеле под Львовом потушили: число пострадавших возросло

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Пятница 03 декабря 2021 16:39
Пожар в костеле под Львовом потушили: число пострадавших возросло Фото: пожар в костеле под Львовом потушен (фото lv.dsns.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня под Львовом, в Брюховичах, горел римско-католический костел. Спасатели ликвидировали огонь, однако количество пострадавших возросло до двух человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13:43. Пожар возник в одноэтажном кирпичном костеле святой Терезы и Младенца Иисуса.

Как отмечают спасатели, из-под крыши и купола выбивался черный дым.

"Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - добавляет пресс-служба.

Ожоги получили два человека. Они находились в костеле на момент возгорания.

Уже в 14:56 огонь был локализован, а в 15:51 - ликвидирован.

"К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц спецтехники и 44 мужчины личного состава", - отмечает ГСЧС.

Фото: пожар в костеле под Львовом потушен (фото lv.dsns.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что под Львовом произошел пожар в римско-католическом костеле.

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