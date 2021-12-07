В ТЦ в Узбекистане произошел взрыв: погибли два человек
Фото: взрыв ТЦ в Узбекистане (facebook.com/fergananews)
Во вторник, 7 декабря, в городе Денау произошел взрыв в двухэтажном торговом комплексе "Инденим". В результате трагедии погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.
Инцидент произошел в ТЦ в Денауском районе в 03:57. Там вспыхнула газовоздушная смесь. Вследствие этого частично разрушилась конструкция здания.
Отмечают, что в момент взрыва в здании находились 9 человек. Их госпитализировали с различными травмами. Двое людей погибли - тела под завалами нашли спасатели.
Также после вспышки возник пожар в здании. Его удалось ликвидировать за полчаса.
Напомним, в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами ищут жителей дома.