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В ТЦ в Узбекистане произошел взрыв: погибли два человек

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Узбекистан, Вторник 07 декабря 2021 13:19
В ТЦ в Узбекистане произошел взрыв: погибли два человек Фото: взрыв ТЦ в Узбекистане (facebook.com/fergananews)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 7 декабря, в городе Денау произошел взрыв в двухэтажном торговом комплексе "Инденим". В результате трагедии погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в ТЦ в Денауском районе в 03:57. Там вспыхнула газовоздушная смесь. Вследствие этого частично разрушилась конструкция здания.

Отмечают, что в момент взрыва в здании находились 9 человек. Их госпитализировали с различными травмами. Двое людей погибли - тела под завалами нашли спасатели.

Также после вспышки возник пожар в здании. Его удалось ликвидировать за полчаса.

Напомним, в результате взрыва в муниципалитете Санари-сюр-Мер на юге Франции обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами ищут жителей дома.

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