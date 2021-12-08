ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У столиці Бурунді горіла в'язниця: десятки ув'язнених загинули

Новость на русском →
Бурунді , Середа 08 грудня 2021 06:34
У столиці Бурунді горіла в'язниця: десятки ув'язнених загинули Фото: У Бурунді у в'язниці сталася пожежа (twitter.com/BigombaG)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Бурунді Гітезі в'язниця була охоплена полум'ям. В результаті 38 ув'язнених загинули та 69 отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віце-президент Проспер Базомбанза повідомив, 12 людей загинули від чадного диму, ще 26 - від важких травм в результаті пожежі.

Відомо, що пожежа виникла ще до світанку, тому більшість ув'язнених спали на момент початку пожежі. Причина загоряння невідома.

Один з ув'язнених повідомив виданню, що більшість загиблих були людьми похилого віку. За його словами, він бачив тіла, які забирала швидка допомога з місця події.

Видання The Guardian зазначає, що пожежники прибули на місце через дві години після початку пожежі, а поліція відмовилася випускати ув'язнених. Один з ув'язнених прокоментував це так: "Поліція відмовилася відкривати двері в наші кімнати, сказавши, що це накази, які ми отримали".

За даними тюремної адміністрації, станом на кінець листопада у в'язниці перебували понад 1500 ув'язнених – це перевищує проектну місткість в 400 осіб. Також відомо, що будівля була побудована майже 100 років тому. Там було крило, де утримували жінок, а також політичних в'язнів у комплексі суворого режиму.

Нагадаємо, що в Узбекистані вибухнув торговий центр. Будівля частково зруйнувалася. Загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка Бурунди Пожежа
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України