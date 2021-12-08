У столиці Бурунді горіла в'язниця: десятки ув'язнених загинули

У столиці Бурунді Гітезі в'язниця була охоплена полум'ям . В результаті 38 ув'язнених загинули та 69 отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віце-президент Проспер Базомбанза повідомив, 12 людей загинули від чадного диму, ще 26 - від важких травм в результаті пожежі.

Відомо, що пожежа виникла ще до світанку, тому більшість ув'язнених спали на момент початку пожежі. Причина загоряння невідома.

Один з ув'язнених повідомив виданню, що більшість загиблих були людьми похилого віку. За його словами, він бачив тіла, які забирала швидка допомога з місця події.

Видання The Guardian зазначає, що пожежники прибули на місце через дві години після початку пожежі, а поліція відмовилася випускати ув'язнених. Один з ув'язнених прокоментував це так: "Поліція відмовилася відкривати двері в наші кімнати, сказавши, що це накази, які ми отримали".

За даними тюремної адміністрації, станом на кінець листопада у в'язниці перебували понад 1500 ув'язнених – це перевищує проектну місткість в 400 осіб. Також відомо, що будівля була побудована майже 100 років тому. Там було крило, де утримували жінок, а також політичних в'язнів у комплексі суворого режиму.