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В столице Армении митингуют за выход из ОДКБ

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Армения, Воскресенье 18 сентября 2022 15:31
В столице Армении митингуют за выход из ОДКБ Фото: в Ереване устроили митинг за выход из ОДКБ (newsarmenia.am)
Автор: Наталия Гурковская

В Армении, в центре Еревана, у Площади Франции, проходит митинг с требованием выхода из ОДКБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Армения.

Митинг организовали Национальный демократический полюс и Европейская партия. Они призывают также присоединиться беспартийных. Организаторы митинга призывают к выходу из ОДКБ и начале переговоров с другими союзниками, чтобы создать новую систему безопасности.

Секретарь Совбеза РА Армен Григорян 16 сентября заявил, что Армения, обращаясь в ОДКБ, рассчитывала на оказание военной и военно-политической помощи для защиты ее суверенитета и вывода азербайджанских войск с ее суверенной территории, но оно до сих пор не выполнено.

"Наши ожидания не оправдались", - сказал Григорян.

Ситуация в Армении

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение ситуации. Страны обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирования ситуации. Однако о каких именно механизмах идет речь, в организации не уточнили. Позже стало известно, что ОДКБ пока не планирует отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное решение конфликта.

Российский президент Путин в свою очередь заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе государств.

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